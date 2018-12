A Ministra do Mar está confiante num acordo para breve entre sindicatos e empresas privadas no Porto de Setúbal, que está parado há um mês devido à contestação dos estivadores."Tem havido reuniões bilaterais entre a mediação e cada uma das partes. Está a evoluir bem. A próxima reunião formal e pública será certamente para fechar um acordo", afirma Ana Paula Vitorino.Fechado está já o aumento dos trabalhadores efectivos. "Em Setúbal existem dois terços de trabalhadores eventuais, o que é de facto excessivo e incompreensível. Nessa questão já existe acordo entre as partes, sindicatos e empresas privadas, para aumentar substancialmente o número de pessoas no cargo", revela a Ministra do Mar.