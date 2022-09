MOBI.E lança concurso até 100.000 euros para estudo sobre mobilidade sustentável

A MOBI.E lançou um concurso público internacional, com valor máximo de 100.000 euros, para a elaboração de um estudo sobre a mobilidade sustentável em Portugal, foi anunciado."Este estudo deverá ser desenvolvido por uma equipa multidisciplinar com experiência comprovada em mobilidade, ordenamento do território, transação energética e em modelos económico-financeiros", indicou, em comunicado.A análise em causa deverá aprofundar temas como a caracterização e evolução do setor, impactos do novo regulamento europeu, sistema de contabilização de créditos de carbono e desenvolvimento de infraestrutura para outros combustíveis alternativos.Segundo a mesma nota, o concurso terá um preço máximo de 100.000 euros e a apresentação de propostas termina em 12 de outubro.A empresa ou consórcio vencedor vão assinar um contrato, pelo máximo de três anos, com a MOBI.E, sendo que a versão final do estudo deverá ser entregue ao fim de quatro meses.Os dois anos seguintes vão destinar-se à realização de atualizações do estudo."Com este estudo, em vésperas da entrada em vigor de um novo regulamento europeu, a MOBI.E quer dar um contributo objetivo a todos aqueles que acreditam numa mobilidade cada vez mais sustentável, disponibilizando um guia que permita ajudar a decidir que investimentos fazer em cada momento e que garanta o cumprimento das regras de neutralidade carbónica com que Portugal se comprometeu", afirmou, em comunicado, o presidente da empresa, Luís Barroso.A MOBI.E, empresa pública desde 2015, gere a rede de postos de carregamento elétrico.