Mota-Engil fecha contrato de 916 milhões de dólares na Nigéria

A Mota-Engil assinou, através da sua participada para a região de África, um contrato de 916 milhões de dólares [840 milhões de euros ao câmbio atual] para o fornecimento e financiamento de material ferroviário."A Mota-Engil S.G.P.S., S.A. informa que a sua participada para a região de África, Mota-Engil Nigeria, LTD, assinou um contrato para fornecimento e financiamento de material circulante ferroviário na Nigéria no valor de cerca de 916 milhões de dólares norte-americanos com o Ministério dos Transportes", comunicou esta segunda-feira a empresa à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).O contrato em causa, explica a empresa de construção, "está associado ao projeto de construção ferroviário Kano – Maradi – Dutse que atualmente se encontra a ser executado no norte do país e que foi assinado depois de um longo processo de validação e 'due diligence' por parte das autoridades regulatórias locais". Note-se que a Mota-Engil comunicou em janeiro de 2021 a assinatura de um contrato para a construção de uma linha ferroviária na Nigéria no valor de 1.820 milhões de dólares (1.489 milhões de euros), tratando-se do maior contrato de sempre do grupo.A entrega e colocação em operação do material a fornecer ocorrerá ao longo dos próximos 48 meses, revela ainda a Mota-Engil."Com esta adjudicação, a Mota-Engil continua a reforçar a sua carteira de encomendas no continente africano, mantendo o seu total em valores máximos, potenciando o forte e sustentado crescimento do seu volume de negócios", conclui.