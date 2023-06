o corredor de Lobito, em Angola durante 30 anos, extensível até aos 50 anos. O grupo liderado por Carlos Mota dos Santos participa em 49,5% no consórcio através da subsidiária Mota-Engil África. Segundo o documento, a que a Bloomberg terá tido acesso, a decisão justifica-se com base numa conclusão da Comissão de que esta "joint-venture" não constitui um entrave à competição, dado que o consórcio não tem atividade na UE.



Leia Também Mota-Engil assina contratos de 650 milhões de euros em África



Segundo



Através deste consórcio, a Trafigura, um dos maiores comercializadores de metais e minerais do mundo, terá o papel de assegurar carga para o corredor logístico, ao passo que a empresa portuguesa será responsável pela construção, manutenção e operação ferroviária.



Leia Também Mota-Engil ganha concessão do Lobito em Angola. Contrato vale 450 milhões de um conjunto de contratos em África no valor de cerca de 650 milhões de euros.



Na sessão desta quarta-feira segue a valorizar 4,65% nos 2,25 euros, a cotação mais elevada desde sete de maio de 2019. A cotada segue em direção contrária à bolsa de Lisboa que cede 0,08%. Segundo o documento, a que a Bloomberg terá tido acesso, a decisão justifica-se com base numa conclusão da Comissão de que esta "joint-venture" não constitui um entrave à competição, dado que o consórcio não tem atividade na UE.Segundo detalhava a construtora em novembro de 2022, através de um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), "o contrato prevê um investimento total de 450 milhões de dólares, dos quais 166 milhões em infraestruturas e 70 milhões em material circulante".Através deste consórcio, a Trafigura, um dos maiores comercializadores de metais e minerais do mundo, terá o papel de assegurar carga para o corredor logístico, ao passo que a empresa portuguesa será responsável pela construção, manutenção e operação ferroviária. assinatura de um conjunto de contratos em África no valor de cerca de 650 milhões de euros.Na sessão desta quarta-feira segue a valorizar 4,65% nos 2,25 euros, a cotação mais elevada desde sete de maio de 2019. A cotada segue em direção contrária à bolsa de Lisboa que cede 0,08%.

O ano está a correr de feição para a Mota-Engil. Esta quarta-feira chegou a escalar 5,35% até aos 2,265 euros por ação, o valor mais elevado em mais de quatro anos, precisamente de 3 de maio de 2019. Com esta subida a Mota-Engil eleva a mais de 90% a valorização desde o início do ano.O catalisador estará a ser a aprovação, por parte da Comissão Europeia, da criação de uma "joint-venture" com a multinacional suíça Trafigura e a belga Vecturis, para construir, manter e operar