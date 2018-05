Mota-Engil vende parque aquático em Amarante

Direitos Reservados

O grupo Mota-Engil vendeu a totalidade do capital da RTA, empresa detentora do Parque Aquático de Amarante, ao grupo europeu dono da Isla Mágica (Espanha), do Aqua Parc (Suíça) ou do La Mer de Sable (França). O valor do negócio, que terá sido concretizado em 2017, não foi divulgado pelas partes.

Com a aquisição do "maior parque de montanha existente em Portugal", o Looping Group, que se apresenta como líder europeu na gestão e exploração de parques de diversão, passa a deter um total de 14 equipamentos em sete países (França, Holanda, Alemanha, Reino Unido, Suíça, Espanha e Portugal), que no ano passado receberam mais 3,5 milhões de visitantes.

Fundado em 2011 na sequência da compra de sete parques à Companhia dos Alpes, o grupo é detido actualmente pelo fundo de investimento Ergon Capital, ligado à holding industrial belga Groupe Bruxelles Lambert. Especializado em parques temáticos, aquáticos, de animais e aquários, o volume de negócios anual supera os 80 milhões de euros.

Num comunicado à imprensa, divulgado esta quarta-feira, 30 de Maio, o Looping Group salvaguarda que "tem previsto dar início a um período de transição para analisar e definir as distintas possibilidades de desenvolvimento, com o objectivo de consolidar o projecto no menor tempo possível".

Concretizada a mudança de accionistas, o Parque Aquático de Amarante, localizado na encosta Norte do rio Tâmega, reabre ao público esta sexta-feira, 1 de Junho, prolongando-se a temporada até 17 de Setembro. Com um conjunto de habitações de turismo rural integradas no complexo, a infra-estrutura tem um total de 36 mil metros quadrados de circuitos de pistas, escorregas e piscinas.