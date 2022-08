Musk acrescenta novas informações de "whistleblower" para cancelar compra do Twitter

revelou vários problemas de segurança e privacidade, tais como a forma de lidar com dados dos utilizadores, que estão disponíveis para consulta por qualquer trabalhador da empresa. Revelou

ainda que os responsáveis de cargos mais elevados têm tentado esconder do público as vulnerabilidades da aplicação.

De acordo com a Bloomberg, os advogados de Musk explicam que este documento adicional serve "para o caso do aviso de término do acordo datado de 8 de julho ser dado como inválido por qualquer razão".Entre as acusações de Zatko está ainda o facto de o Twitter não apagar completamente os dados dos utilizadores quando uma conta é eliminada. Nalguns casos, isso acontece porque a plataforma acaba por desconhecer o paradeiro destes dados específicos.Estes novos dados podem levar ao fim do acordo de compra do Twitter por Musk e mostram também que a plataforma não está em cumprimento com as obrigações relacionadas com a privacidade e leis de proteção do consumidor, algo que é ilegal e que torna também esta rede social suscetível a ataques informáticos e falhas nos centros de dados.