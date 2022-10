"Musk está a ser investigado pelas autoridades federais", alega Twitter

Elon Musk está a ser investigado "por autoridades federais" devido ao seu comportamento durante o processo tendo em vista a aquisição do Twitter por 44 mil milhões de dólares, de acordo com as alegações da rede social em documentos divulgados esta quinta-feira e citados pela Reuters.

"Elon Musk está atualmente sob investigação das autoridades federais devido à sua conduta no processo de aquisição do Twitter", escreveram os advogados da Potter Anderson & Corroon LLP.

O documento não refere nem qual o objetivo específico desta investigação, nem que autoridades federais são estas. "Este jogo de esconder a bola deve acabar", defendeu o Twitter.

A contenda judicial entre o homem mais rico do mundo e a rede social começou pouco tempo depois de, em julho, Musk ter notificado a sua intenção de cancelar a compra da tecnológica, argumentando que a empresa sediada em São Francisco, Califórnia, mentiu sobre a percentagem de contas automatizadas.

A intenção não foi bem recebida pela administração da empresa, que respondeu com uma ação judicial num tribunal de disputas comerciais para o forçar a concluir a transação. O tribunal com sede em Wilmington, no estado norte-americano do Delaware, aceitou, nesse mês, um pedido da plataforma social para acelerar a compra, depois de Musk ter pedido para que o julgamento fosse adiado, na melhor das hipóteses, até fevereiro de 2023.

Mais recentemente, Elon Musk enviou um novo documento a explicar as razões por detrás do término do contrato de compra do Twitter, adicionando informações que foram tornadas públicas pelo mais recente "whistleblower" da plataforma.

O antigo chefe de segurança da plataforma, Peiter Zatko, mais conhecido como "Mudge", revelou vários problemas de segurança e privacidade, tais como a forma de lidar com dados dos utilizadores, que estão disponíveis para consulta por qualquer trabalhador da empresa. Revelou ainda que os responsáveis de cargos mais elevados têm tentado esconder do público as vulnerabilidades da aplicação.

Musk tem até 28 de outubro para fechar a aquisição, senão o caso segue para julgamento em novembro, de acordo com a ordem prévia do tribunal. Entretanto no início deste mês, o CEO da Tesla voltou à estaca zero e propôs à rede social concluir o negócio pelo preço inicial acordado de 54,20 dólares por ação.

