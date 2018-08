Musk pondera tirar a Tesla de bolsa

Elon Musk escreveu num tweet que está a pensar retirar a Tesla de bolsa, a 420 dólares por acção.

O mercado está a reagir em alta, com as acções a dispararem 7,02% para 366 dólares.



Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) 7 de agosto de 2018



A esse preço, a empresa vale 71,6 mil milhões de dólares. Segundo os dados da Bloomberg, Musk tem uma posição de 19,78% na Tesla, o que significa que terá de desembolsar 57,5 mil milhões de dólares para vender a sua parte.



Musk, que nos últimos tempos tem tido atitudes e declarações controversas, disse que tem financiamento garantido para a operação.

O presidente executivo da Tesla publicou este tweet minutos depois de ter sido anunciado que o Fundo Soberano da Arábia Saudita tinha uma posição no valor de dois mil milhões de dólares na empresa, o que equivale a perto de 5%.

No passado dia 5 de Agosto, o CEO da Tesla publicou um tweet com um vídeo que alude às posições curtas (que apostam na queda das acções - os chamados 'shorts') e esta pode ser uma forma de "retaliar", já que, com a informação de que pensa retirar a empresa de bolsa, as acções estão a disparar. O referido vídeo foi por muitos considerado de mau gosto, uma vez que tinha Hitler como protagonista.



Dang, turns out even Hitler was shorting Tesla stock … https://t.co/RLM1VQ5O3K — Elon Musk (@elonmusk) 5 de agosto de 2018



No acumulado do ano, a Tesla sobe 16,02%.



Elon Musk, além de liderar a Tesla, é também CEO da empresa de foguetes SpaceX e presidente não executivo da SolarCity [que se dedica à concepção, financiamento e instalação de sistemas de energia solar], além de ter sido o criador do sistema de pagamentos online Paypal.



(notícia em actualização)