Musk pede desculpa a mergulhador e às empresas que representa como líder

Dois dias depois de ter gerado uma forte polémica com os comentários que dirigiu ao mergulhador britânico que participou no resgate dos 12 rapazes na Tailândia, Elon Musk, CEO da Tesla, deu um passo atrás e retractou-se.

No Twitter, Musk pediu desculpa não só ao mergulhador Vern Unsworth como às empresas que representa como líder, entre as quais a Tesla e a SpaceX.

"As minhas palavras foram ditas com raiva depois de Unsworth ter dito várias mentiras e sugerido que me envolvesse num acto sexual com o mini-submarino", escreveu Musk, na rede social, em resposta a outro utilizador. "No entanto, as suas acções contra mim não justificam as minhas acções contra ele, e por isso peço desculpa ao sr. Unsworth e às empresas que represento como líder".

Nonetheless, his actions against me do not justify my actions against him, and for that I apologize to Mr. Unsworth and to the companies I represent as leader. The fault is mine and mine alone. — Elon Musk (@elonmusk) 18 de julho de 2018

O pedido de desculpas do líder da Tesla surge na sequência de uma troca de comentários pouco amigáveis entre Musk e o mergulhador Vern Unsworth, depois deste último ter recusado a utilização do mini-submarino oferecido pelo empresário para ajudar nas operações de resgate dos rapazes e do seu treinador presos numa gruta da Tailândia.

Unsworth disse que o mini-submarino não tinha qualquer hipótese de funcionar e que Musk poderia metê-lo "naquele sítio onde dói".

O empresário não gostou e respondeu com um tweet no domingo, dizendo que a sua equipa iria filmar um vídeo do mini-submarino a fazer todo o percurso até à referida gruta "sem qualquer problema". Mas foi mais longe e disse ao mergulhador: "desculpa lá, pedófilo, mas estavas a pedi-las".

A polémica preocupou os investidores e levou as acções da Tesla a afundar um máximo de 3,96% para 306,25 dólares na segunda-feira. Na sessão de ontem acabaram por recuperar da descida, com uma valorização de 4,06% para 322,69 dólares.

De acordo com a Reuters, Unsworth, que desempenhou um papel de liderança no resgate, disse na terça-feira que foi abordado por advogados britânicos e norte-americanos e procurará aconselhamento jurídico sobre o caso.