Musk vai a tribunal em processo colocado por acionistas

nvestidores a aquisição da SolarCity pela Tesla, à época o maior instalador de painéis solares dos Estados Unidos (EUA). Os acionistas da empresa de veículos elétricos moveram entretanto um processo contra o fundador da Tesla, que terá esta segunda-feira de responder perante um juiz se a compra da empresa de painéis solarres por 2,6 mil milhões de dólares (2,32 mil milhões de euros), que também era controlada por Musk, foi feita em benefício da Tesla ou do empresário.Os acionistas que moveram a ação judicial sustentam que Musk se aproveitou da sua posição dominante na Tesla para forçar a aquisição da SolarCity, apontando para uma sobrevalorização do valor empresa que estaria já a passar por dificuldades financeiras.

Musk era acionista maioritário da SolarCity, mas a empresa era detida por outros sócios que já chegaram a acordo com os investidores para que estes desistissem do processo contra si. Aceitaram pagar 60 milhões de dólares, o equivalente a 50,5 milhões de euros. Só o fundador da Tesla será, por isso, julgado neste processo judicial que esta segunda-feira se inicia num tribunal do Delaware.Os acionistas da Tesla que apresentaram a ação judicial querem agora ser ressarcidos pelo negócio de 2,6 mil milhões de dólares, pelo que Musk arrisca uma indemnização que poderá ser superior a dois mil milhões. Segundo a imprensa norte-americana, este é o maior processo movido contra um gestor de uma empresa.