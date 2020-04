Natixis tem 30 vagas no Porto para Gestão, Direito e Relações Internacionais

A Natixis acaba de lançar um programa de recrutamento para alargar as equipas que tem no centro de inovação no Porto, nas quais quer integrar perfis não tecnológicos.





O nome do programa de recrutamento é Purple Scan e o objetivo é preencher cerca de 30 vagas até ao final do ano. A empresa procura recém-licenciados das áreas de Direito, Gestão e Relações Internacionais.





"Para além de terem completado a licenciatura, os candidatos devem ser fluentes em inglês, ter predisposição para aprender, pensamento ágil e inovador, atitude proativa e uma mentalidade colaborativa e multicultural. Devem também estar disponíveis para se juntarem à nossa equipa a partir de julho de 2020", explica o diretor de recursos humanos da Natixis em Portugal, Maurício Marques.





Do lado da Natixis, a oferta inclui um contrato sem termo. Quanto ao ambiente de trabalho, a empresa promete um espaço flexível e moderno, no centro da cidade do Porto e multiculturalidade. As oportunidades de carreira incluem a possibilidade de mobilidade interna e internacional.



Esta iniciativa dirigida a profissionais juniores enquadra-se no processo de recrutamento de 130 novos colaboradores das áreas de Direito, Gestão, Economia e Finanças para integrar, nomeadamente, em equipas de Gestão de Recursos Humanos, Compliance, KYC – Know Your Customer, Gestão de Risco e BackOffice, entre outras.





Globalmente, em 2019, a Natixis registou um um resultado líquido de 9.177.000 euros, que compara com os 8.632.000 euros registados em 2018, representando um aumento de 6% face a esse ano. A Natixis é a divisão internacional de banca empresarial e de investimento, de gestão de ativos, de seguros e serviços financeiros do Groupe BPCE - Banque Populaire e Caisse d’Epargne, o segundo maior grupo financeiro em França, com 31 milhões de clientes, duas redes de banca de retalho e cerca de 16 mil funcionários em 38 países.