Francês Natixis vai recrutar mais 80 licenciados para o “hub” do Porto

Cerca de três anos após ter chegado ao Porto, nem a pandemia consegue travar o crescimento acelerado do escritório do banco de investimento francês Natixis no Porto, onde tem instalado o seu "hub" de inovação, que está já a caminho dos mil trabalhadores.



"Mesmo durante o período de confinamento, continuámos a contratar para as novas áreas da organização e pretendemos continuar a investir em jovens talentos para nos apoiarem no crescimento da empresa em Portugal, tanto nas áreas de IT como banca. Procuramos profissionais que se identifiquem com a nossa cultura e ‘mindset’ para crescerem connosco", afirma Maurício Marques, diretor de Recursos Humanos da Natixis em Portugal, em comunicado.





E assim acontece: a Natixis Portugal tem em curso uma segunda edição do programa de recrutamento Purple Scan, com mais de 80 vagas para recém-licenciados em Engenharia Informática, Direito e Economia.Dirigida a perfis juniores das áreas de Desenvolvimento de Software, Engenharia Informática, Direito, Finanças, Banca, Economia e Contabilidade, as candidaturas ao Purple Scan estão abertas até 17 de agosto, através do site www.natixispurplescan.com, com a Natixis a avisar que todas as etapas do processo vão decorrer em formato virtual."Os candidatos selecionados irão integrar a equipa da Natixis no decorrer do mês de setembro", promete o branco francês.De acordo com os requisitos de acesso a este programa de recrutamento, para além de serem elegíveis para estágios profissionais do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), os candidatos devem ser fluentes em inglês, ter predisposição para aprender, pensamento ágil e inovador, atitude proativa e uma mentalidade colaborativa e multicultural."Entre outras condições, a Natixis oferece aos seus colaboradores um espaço de trabalho flexível e moderno, no centro da cidade do Porto; contexto de trabalho multicultural; desenvolvimento de carreira que inclui a possibilidade de mobilidade interna e internacional; parcerias com universidades; programas de formação técnica e em competências sociais; e metodologias dinâmicas de trabalho, com base na agilidade, na flexibilidade, no empreendedorismo e na criatividade", enfatiza a instituição.Com lucros de 9,2 milhões de euros a nível global em 2019, a Natixis é a divisão internacional de banca empresarial e de investimento, de gestão de ativos, de seguros e serviços financeiros do Groupe BPCE - Banque Populaire e Caisse d’Epargne, o segundo maior grupo financeiro em França, com 31 milhões de clientes, duas redes de banca de retalho e cerca de 16 mil funcionários em 38 países.