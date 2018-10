Navigator aumenta preço do tissue na Europa entre 8 a 12%

A Navigator anunciou que vai aumentar o preço do papel tissue na Europa entre 8 a 12%, de acordo com a Bloomberg.



O aumento deverá ser aplicado a partir do dia 1 de Novembro, segundo a informação disponibilizada pela empresa.



A empresa liderada por Diogo da Silveira (na foto) decidiu elevar os preços do papel devido aos aumentos "contínuos" dos custos da matéria-prima, da energia e dos produtos químicos.





Este aumento surge depois de este mês se efectivar um aumento dos preços do papel na Europa.