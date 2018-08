Nooyi abandona liderança da Pepsi 12 anos depois

Indra Nooyi estava à frente da Pepsi há 12 anos, e foi a primeira mulher a consegui-lo. Vai afastar-se da posição em Outubro mas mantém-se como chairman até 2019. Ramon Laguarta sucede-lhe e será o sexto a assumir este cargo na história da empresa.





"Tive tempos maravilhosos no papel de CEO, mas chega a um ponto que dizes que é um acto responsável preparar uma transição ordeira e deixar alguém tomar a liderança", avançou Nooyi, de acordo com a Bloomberg. Isto, com a justificação que um CEO deve ter "pernas fortes" para aguentar a corrida, que, o caso de Nooyi, já foi longa. "Quero que outra pessoa com pernas fortes e uma visão aguçada para liderar esta empresa", disse.