Norte regista mais de 40% das candidaturas ao Apoiar Rendas

O programa Apoiar Rendas, criado pelo Governo para ajudar as empresas com o custo dos arrendamentos durante o primeiro semestre, recebeu 10.250 candidaturas desde que foi lançado, no passado dia 4 de fevereiro. A informação foi dada esta quarta-feira pelo ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, numa audição no Parlamento.Destes pedidos, ainda nenhum foi aprovado. Segundo os dados avançados pelo ministro, 42% das candidaturas foram registadas na região Norte do país, enquanto a área metropolitana de Lisboa reuniu 29% dos pedidos. A região Centro registou 19% das candidaturas, o Algarve 7% e o Alentejo concentrou 3% dos pedidos.O ministro considera que "ainda é muito cedo para perceber" as características da procura, no que toca às empresas candidatas.O Apoiar Rendas está orçamentado em 300 milhões de euros, um valor que o Governo admite aumentar "à medida das necessidades".

O programa atribui subsídios a fundo perdido a empresas que registem quebras de faturação entre 25% e 40%, que podem receber um apoio correspondente a 30% do valor da renda, até um limite de 1200 euros por mês. Para as empresas com quebras superiores a 40% está previsto um apoio correspondente a 50% valor da renda, até um limite de 2000 mil euros por mês.