Nowo lança campanha com acesso à Eleven Sports por 14,99 euros e 24 meses de fidelização

Com o objectivo de captar novos clientes e aproveitando o facto de deter o direito exclusivo de transmissão dos jogos da Liga dos Campeões, a Nowo lançou uma nova campanha com vista à oferta da box (Box IP HD) "focada nos canais da Eleven Sports". Em comunicado enviado às redacções, a operadora refere que esta nova box permite "o acesso aos jogos da Liga dos Campeões, e outros, em todo o território continental, independentemente da rede da operadora".

Esta nova oferta surge numa altura em que prosseguem as negociações entre a Nowo e os outros operadores com vista à disponibilização do canal de desporto Eleven Sports, que entre outras tem a exclusividade da transmissão no cabo para Portugal dos jogos da Liga dos Campeões e da Liga Espanhola.



O custo mensal desta nova box é de 14,99 euros, mensalidade incluída, sendo que a subscrição da mesma comporta ainda um "período de fidelização de 24 meses". Além dos canais da Eleven Sports, a nova box garante também o acesso a 33 canais incluídos na grelha da Nowo.

Se a primeira equipa portuguesa a entrar em campo na nova edição da liga milionária é o FC Porto, esta terça-feira contra o Schalke 04, num jogo transmitido em canal aberto pela TVI, será a recepção do SL Benfica ao Bayern de Munique, marcado para quarta-feira, a assinalar a primeira vez que os subscritores da Sport TV deixaram de poder ver o jogo de uma equipa nacional na principal competição de clubes da UEFA.

"Os fãs da liga milionária já podiam aceder aos conteúdos da Eleven Sports independentemente da sua operadora graças à Box IP HD que lançámos no início deste mês. Agora, com esta campanha, reforçamos a proximidade e a oferta de conteúdo relevante, a um preço ainda mais acessível respondendo directamente ao apelo que temos recebido por parte de clientes de todo o país", diz Jorge Rodrigues, Chief Marketing Officer da Nowo, na nota da empresa.

A Nowo explica que os interessados em subscrever o acesso à nova box poderão fazê-lo através do site da operadora, numa loja física da empresa ou através do telefone. Este acesso necessita de uma ligação à internet (fornecido por qualquer operador) com uma velocidade mínima de download de 10 Mbps. Esta box tem "as funcionalidades de flashback (gravação automática dos últimos 7 dias de programação), gravação avançada, duplo ecrã, videoclube, recomendações e área de subscrições".