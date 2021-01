Nu de Famalicão invade a Europa a partir de Londres

Formado em design de produto no Politécnico de Viana do Castelo, o famalicense Nuno Correia, hoje com 35 anos, começou por trabalhar na Famo, onde esteve mais de quatro anos, até maio de 2013.

Depois seguiu para Londres. Esteve todo o ano de 2014 ao serviço da inglesa Furnitubes International, tendo posteriormente passado mais de dois anos na Famo UK. Em abril de 2017 entrou na britânica Day2.

Até que, em maio passado, em plena pandemia, Nuno Correia decidiu estabelecer-se por conta própria, ainda em Londres.

Fundou a Nu-London, uma empresa especializada no desenvolvimento de soluções de design para mobiliário de escritório, operando comum sistema de rede territorial que inclui parceiros portugueses.

E eis que a Nu-London lançou no mercado a primeira gama de produtos de produção própria. Chama-se CoVis, que surge como resposta à atual pandemia e "consiste numa ‘barreira invisível’ de proteção, em acrílico transparente 100% reciclado e 100% reciclável, para aplicação em postos individuais de trabalho", avança a Câmara de Famalicão, que acompanha esta marca famalicense através do programa municipal Famalicão Made IN.

"A aposta inicial centrou-se na criação de soluções para o mercado londrino, mas neste momento um conjunto alargado de empresas de vários países da Europa já adotou este produto nos seus escritórios", garante o município, em comunicado.

"CoVis foi especialmente desenvolvida com base em estudos científicos, em particular sobre como as partículas e nuvens respiratórias se propagam no ar. Funciona em conjunto com o monitor do computador, fazendo com que a proteção esteja o mais próximo possível do utilizador e permitindo ser ajustada de forma ergonómica em função da posição do mesmo. A partir desta solução, surgiu toda a família de produtos CoVis com variadas aplicações", explica Nuno Correia.

Prestando serviços que vão do desenvolvimento de novos produtos, consultoria na escolha de soluções de mobiliário e "space planning", até ao "branding" e marketing, a missão da marca "não é a produção própria", procurando estabelecer parcerias estratégicas, nomeadamente em Portugal e no Reino Unido.

"Através do design pretendemos identificar e associar-nos a fabricantes de mobiliário com capacidade técnica, acrescentando valor com soluções de design que permitam entrar de forma eficaz no mercado global do mobiliário de escritório", remata Nuno Correia.