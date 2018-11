Encerramentos de empresas aumentam há sete meses

Há um novo recorde de criação de empresas no horizonte - mas, pelo caminho, ficam cada vez mais empresas encerradas, assinala o Barómetro da Informa D&B no balanço que faz até Outubro.



Desde Abril de 2018 que o número de empresas a fechar as portas tem vindo a crescer. Nos primeiros dez meses do ano, Portugal assistiu ao encerramento de 14.322 empresas, um crescimento de 25,4% face ao período homólogo, "acompanhando assim o aumento do número de empresas no tecido empresarial ocorrido nos últimos anos", observa a Informa D&B.



Esta tendência é comum a todos os sectores, embora os serviços e o retalho se destaquem com o maior número de negócios a desaparecer. Nos sectores grossista e das indústrias transformadoras, que têm "elevada importância nas exportações", os encerramentos dispararam mais de 40%.



Os distritos de Lisboa e Porto representam mais de metade (52%) da subida nos encerramentos: no Porto encerraram actividade mais 850 entidades (+46,0%) e em Lisboa mais 653 (+17,6%).

Paralelamente, o número de insolvências decresceu 10%. As entidades que ficam, porém, estão a piorar no que toca a cumprir prazos de pagamento aos fornecedores – só 14,5% os respeita, um valor que "continua em queda desde Setembro do ano passado, apresentando actualmente os valores mais baixos desde 2007", relata a Informa D&B.



Turismo dá impulso



A contrabalançar, está o cálculo de que até ao final de Outubro foram criadas 37.777 novas empresas e outras organizações, mais 3.253 do que no mesmo período do ano passado, o que traduz um crescimento de 9,4%.



Dentro dos serviços, destacam-se as empresas "com forte ligação ao turismo", lê-se no comunicado, dando como exemplo as actividades de animação turística e agências de viagens. Outras actividades ligadas ao sector, como o imobiliário, construção e transportes, mostram a mesma evolução positiva.



Para além do turismo, também o sector das tecnologias da informação e comunicação (TIC) mantém um forte crescimento de novas empresas, "um número que duplicou na última década", nota a Informa D&B.