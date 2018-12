Subida dos encerramentos de empresas mais que duplica a dos nascimentos este ano

Os encerramentos de empresas em Portugal voltaram a aumentar em Novembro, prosseguindo uma tendência que se verifica desde Abril, mostram os dados da Informa D&B revelados esta terça-feira, 11 de Dezembro.

Em Novembro, os encerramentos de empresas aumentaram 22% face ao mesmo mês do ano passado, uma evolução que mais do que duplica a subida dos nascimentos, que foi de 9,2%.

Esta discrepância acontece não só em Novembro, como também no acumulado dos 11 meses de 2018, até ao momento, com os encerramentos a aumentarem 26,5% para 16.105 e a constituição de novas empresas e organizações a crescer 10%.

A Informa D&B revela que os sectores que mais contribuíram para a subida dos encerramentos "são de elevada importância nas exportações", como é o caso das indústrias transformadoras, onde os fechos cresceram 42,4% para 542, e dos grossistas, com um aumento de 47,9% para 540.

Em termos absolutos, contudo, são os serviços e o retalho que contam com maior número de encerramentos até Novembro, num total de 3.653 e 2.814, respectivamente.

Já no que respeita à constituição de novas empresas, foi sobretudo o turismo a dar o grande impulso este ano. Até Novembro, nasceram 41.649 empresas em Portugal, sendo que os sectores ligados ao turismo cresceram 16,3%.

"Entre as empresas de Serviços (aquele que conta mais entidades no tecido empresarial), destacam-se as que têm forte ligação ao turismo, como as actividades de animação turística e agências de viagens, bem como os Serviços Profissionais e Saúde", destaca a Informa D&B.

"Outros sectores com forte ligação ao turismo mostram um dinamismo significativo, como as Actividades imobiliárias (mais 794 nascimentos, +21,6%) e a Construção (mais 633 nascimentos, +19,5%). As novas empresas no sector dos Transportes (mais 720, +63,9%) mais que duplicaram desde o início do ano, em particular as actividades de transporte ocasional de passageiros em veículos ligeiros", acrescenta o relatório.

Entre Janeiro e o final de Novembro deste ano, o distrito de Lisboa é o que regista maior número constituições (14.608), um crescimento de 14,2% e que é responsável por metade do crescimento de novas empresas.

Relativamente às insolvências, mantém-se a tendência de descida dos últimos anos, com o número de novos processos a cair 12,7%, de Janeiro a Novembro, para 2.171. A grande maioria das novas insolvências concentram-se nos sectores das Indústrias Transformadoras, Retalho, Serviços, Construção e Grossistas.