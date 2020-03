O número de empresas em 'lay-off', regime semelhante ao que o Governo aprovou no âmbito das medidas relacionadas com a Covid-19, fixou-se em 33 em janeiro, afetando 940 trabalhadores, segundo as estatísticas mensais da Segurança Social.

Comparando com o mesmo mês de 2019, o número de empresas em 'lay-off' caiu de 69 para 33.



O número de empresas e de trabalhadores abrangidos pelo 'lay-off' está praticamente estável há vários anos, longe dos valores registados durante a crise económica.



No ano de 2009, o número de trabalhadores abrangidos pelo 'lay-off' começou a disparar e passou de 1.234 em janeiro para mais de sete mil em setembro do mesmo ano, quando atingiu o pico.



Por sua vez, esse ano arrancou com 37 empresas em 'lay-off' para atingir 205 oito meses depois.



No âmbito das medidas excecionais para trabalhadores e empregadores afetados pela pandemia Covid-19, o Governo aprovou uma medida de apoio às empresas semelhante ao 'lay-off' cujo acesso pelas empresas é simplificado.



A medida consiste num apoio financeiro no valor igual a dois terços da retribuição ilíquida do trabalhador, até um máximo de 1.905 euros (três salários mínimos), sendo 70% assegurado pela Segurança Social e 30% pelo empregador.



Podem ter acesso a este regime simplificado empresas em situação de crise que tenham de parar a atividade devido à interrupção das cadeias de abastecimento globais e da suspensão ou cancelamento de encomendas e que registem uma "quebra abrupta e acentuada de, pelo menos, 40% da faturação, com referência ao período homólogo de três meses, ou, para quem tenha iniciado a atividade há menos de 12 meses, à média desse período".



Segundo a portaria publicada hoje, que entra em vigor na quinta-feira, "o presente apoio pode ser, excecionalmente, prorrogável mensalmente, até ao máximo de seis meses".



O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 210 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.750 morreram.



Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 642, mais 194 do que na terça-feira. O número de mortos no país subiu para dois.













