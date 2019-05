O que prevê o BPI para os resultados da EDP Renováveis, Nos e Corticeira Amorim

Esta quarta-feira, 8 de maio, será marcada pela apresentação de resultados por parte da EDP Renováveis, da Nos e da Corticeira Amorim. Os analistas do BPI apontam para que a empresa de energias renováveis e a Corticeira apresentem descidas nos seus lucros.

Assim, a EDP Renováveis deverá anunciar uma descida de 30% do seu resultado líquido, tendo terminado o primeiro trimestre com um lucro de 65 milhões de euros. Já o EBITDA terá aumentado 1% para 385 milhões.

Sobre a empresa liderada por João Manso Neto já se sabe que o primeiro trimestre foi marcado por uma redução de 4% da produção de eletricidade, num período marcado por um "menor recurso eólico".

O BPI não tem estimativas para as receitas da Renováveis. Os resultados serão publicados antes da abertura de bolsa.

Já a Corticeira Amorim terá terminado o primeiro trimestre com menos 11% de lucros, segundo as previsões dos analistas do BPI. O resultado líquido da empresa deverá ter descido para 17 milhões de euros.

O EBITDA também recuou 9% para 34 milhões de euros, mas as receitas terão tido um desempenho positivo, aumentando 6% para 197 milhões de euros. A empresa liderada por António Rios Amorim vai revelar os seus números após o fecho da bolsa.

Quanto à Nos, que apresenta os resultados antes da abertura da sessão bolsista, o BPI prevê um aumento de 12% dos lucros para 38 milhões e um crescimento de 4% do EBITDA para 153 milhões de euros.

As receitas da Nos terão aumentado 2% para 389 milhões de euros.

As previsões do BPI não diferem muito das estimativas médias dos analistas, cujos números podem ser consultados no site da Nos. As previsões apontam para lucros de 39 milhões, EBITDA de 155 milhões e receitas totais de 386 milhões de euros.