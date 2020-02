Oaktree compra 40% da Mail Boxes Etc.

A gestora de investimentos globais Oaktree Capital Management fechou um acordo para a aquisição de 40% do capital da MBE Worldwide, empresa que opera no mercado de envios, embalagem, impressão e marketing, e opera em Portugal com quatro unidades em Lisboa e no Porto.

A Oaktree Capital Management, gestora de fundos de origem norte-americana, a mesma que se aliou ao André Jordan Group para investir mais de 500 milhões de euros no crescimento do empreendimento residencial Belas Clube de Campo, fechou um acordo para a aquisição de 40% do capital da MBE Worldwide, grupo sediado em Itália e que continuará a ser controlado pela família Fiorelli.