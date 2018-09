Dado o estado do processo, e apesar de ainda não ter sido escolhido a empresa que vai fazer a intervenção na infraestrutura, "mantemos a perspectiva de que a obra se possa iniciar ainda este ano", ou então "no início de 2019, como previsto no calendário", referiu Pedro Marques.



"A obra está segura e continuará a estar segura", vincou.



Pedro Marques deu ainda conta de que a ponte, que regista mais de 100 milhões de utilizações anuais, continua a ser monitorizada pelo Instituto Superior Técnico (IST) e pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), o que já acontece "há vários anos", mesmo antes da divulgação de um relatório no início deste ano que denunciou a existência de fissuras na infraestrutura.



Depois da divulgação desse relatório do IST em Janeiro passado, o Executivo autorizou em Março deste ano a intervenção na ponte, a ser feita pela Infraestruturas de Portugal (IP), notou o responsável.



A Ponte 25 de Abril vai ser alvo de trabalhos de manutenção durante dois anos, orçados em 18 milhões de euros, obras essas que vão obrigar a cortes de trânsito em Maio e Outubro de 2019, segundo a IP.

O ministro do Planeamento disse esta quarta-feira que as obra na ponte 25 de Abril, em Lisboa, estão "seguras" já que os procedimentos concursais estão em curso, e estima que a empreitada comece "ainda este ano", como previsto."Os processos estão em curso e já recebemos propostas de empreiteiros. Já foi, inclusive, feita uma proposta de selecção [...] da empresa de acompanhamento" da obra, afirmou o ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, que está a ser ouvido na comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas.Numa intervenção inicial sobre a ponte 25 de Abril, no âmbito de um requerimento do CDS-PP, o governante precisou que "foi feita a escolha da empresa que apresentou a proposta melhor" para a monitorização da empreitada, estando agora "em fase de audiência prévia" dos interessados nesse concurso.