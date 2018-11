Miguel A. Lopes/Lusa

As obras na Ponte 25 de Abril poderão ter início ainda até ao final deste ano ou "no máximo" no primeiro trimestre de 2019, admitiu esta segunda-feira, 12 de Novembro, o ministro do Planeamento e Infraestruturas na audição parlamentar sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2019."O arranque das obras na 25 de Abril começarão em breve, porventura ainda antes do final deste ano", afirmou Pedro Marques em resposta a uma questão do deputado do CDS Hélder Amaral.O governante referiu que após a obtenção do visto do Tribunal de Contas as obras poderão arrancar.As obras em questão foram adjudicadas pela Infraestruturas de Portugal (IP) em Setembro ao consórcio formado pela Somague Engenharia, SMM – Sociedade de Montagens Metalomecânicas e STAP – Reparação, Consolidação e Modificação de Estruturas. O valor do contrato é de 12,6 milhões de euros.