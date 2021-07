Oitante paga 15 milhões de dividendos ao Fundo de Resolução

A Oitante obteve lucro de 12,7 milhões de euros em 2020, menos 63,3% do que em 2019, e paga pela primeira vez dividendos ao acionista Fundo de Resolução no valor de 15 milhões de euros, foi hoje anunciado.Num comunicado hoje divulgado, a Oitante explica que "a diminuição dos resultados líquidos se deveu ao impacto provocado pela pandemia do vírus SARS-Cov2 que afetou a atividade" da empresa, sublinhando que "apesar deste impacto significativo a Oitante atingiu um capital próprio de 111,1 milhões de euros e procedeu, pela primeira vez, ao pagamento de um dividendo ao acionista"."Os efeitos da pandemia tiveram um impacto significativo na atividade económica, que se repercutiu na redução substancial dos processos de alienação de ativos imobiliários", que ainda assim atingiram o montante de 99 milhões de euros, dos quais 37 milhões de euros de ativos diretamente detidos, dois milhões de euros de ativos da Banif Imobiliária e 60 milhões de euros dos fundos imobiliários, afirma a Oitante.A carteira de crédito registou uma diminuição da exposição bruta total em 2020, na ordem dos 25 milhões de euros, e foram recebidas reduções de capital de participações em ativos financeiros registados ao justo valor através de resultados no montante quatro milhões de euros.A realização eficiente do conjunto destas operações, aliada à redução de gastos com pessoal, que caíram 64%, e à redução de encargos financeiros, que baixaram 36%, permitiram à Oitante efetuar em 2020 o pagamento de um dividendo, no montante de 15 milhões de euros, e ficar com um saldo de liquidez de cerca de 33,6 milhões de euros (saldo acumulado na Oitante e na Banif Imobiliária), adianta a empresa no comunicado.Durante o ano de 2021 a Oitante regressou já ao processo de pagamento antecipado da dívida inicial de 746 milhões de euros, atualmente em 143,5 milhões de euros, menos 80,8%, na sequência das duas amortizações antecipadas durante o primeiro semestre de 2021, no montante global de 47 milhões de euros, e de uma amortização adicional de nove milhões de euros, que se vai realizar ainda nesta semana."A Sociedade pretende chegar ao final do corrente ano com uma amortização substancial com vista à prossecução do objetivo com que foi criada, a adequada minimização dos riscos subjacentes às especificidades da entidade e a busca pela maximização do valor dos seus ativos, assegurando a manutenção da sustentabilidade financeira da sociedade e a preservação do valor dos seus recursos humanos", conclui a empresa.A sociedade veículo Oitante foi criada no final de 2015 para ficar com os ativos do Banif que o Santander Totta não quis adquirir.