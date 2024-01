PSD exige explicações sobre interferência de Pedro Nuno Santos na compra de ações dos CTT

Hugo Soares diz que Pedro Nuno Santos, por querer "nacionalizar tudo o que é privado", deve explicações sobre a compra de ações dos CTT por parte da Parpública após ordem do Executivo. O social-democrata acusa o Governo de querer "brincar aos correios", pede mais explicações a António Costa e diz querer perceber se se tratou de um "capricho" do novo secretário-geral dos socialistas.

Hugo Soares exige também mais explicações ao ainda primeiro-ministro António Costa sobre o caso. O social-democrata apela que o chefe do Governo faça "aquilo que lhe compete" e seja "transparente a explicar ao país o que motivou a compra de participações sociais dos CTT por parte da Parpública".

"Foi mesmo um capricho de Pedro Nuno Santos, de resto como já teve na TAP, que motivou a compra da Parpública, das aquisições, das participações nos CTT? É muito importante que esta questão fique clara. É que nós sabemos a posição de Pedro Nuno Santos de nacionalizar tudo que é privado. Foi assim com a TAP e custou 3.2 mil milhões de euros aos portugueses, mais a indemnização que ele tinha esquecido que tinha sido ele a autorizar à administradora da TAP que foi demitida pelo governo", acusou o secretário-geral do PSD.Hugo Soares exige que o Governo dê explicações sobre o caso que, diz, está neste momento envolto em grande "" e acusa o Pedro Nuno Santos e António Costa de quererem esconder detalhes sobre a ordem dada pelo Executivo."Quem tutelava esta área sectorial era o atual secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos.Que digam definitivamente ao país o que é que está em causa neste negócio que, neste momento, é envolto em grande obscuridade", afirmou.Em causa está a compra de ações dos CTT por parte da Parpública, por ordem do Governo, que foi noticiada esta terça-feira pelo Jornal Económico. De acordo com o jornal, a Parpública recebeu indicações das Finanças para avançar com a aquisição de modo a garantir o apoio do Bloco de Esquerda para aprovar o Orçamento do Estado para 2021 - o que, aliás, acabou por não acontecer.O mesmo jornal adiantou na manhã desta quarta-feira que a aquisição não contou com a aprovação obrigatória daAlém dos contornos sobre as razões que levaram a esta compra das ações dos CTT, Hugo Soares sublinhou também a. O social-democrata diz que "o Estado já está a perder dinheiro" e lembrou que "o preço a que foram compradas as participações sociais dos CTT vale hoje muito menos do que aquilo que o Estado investiu". E acrescentou: "Com o nosso dinheiro já brincaram. Os portugueses já perderam dinheiro. Mas é preciso saber o fundamento. É preciso saber a razão, efetivamente."O PSD junta-se, assim, à Iniciativa Liberal no coro de críticas a Pedro Nuno Santos neste caso. No Twitter, o líder dos liberais, Rui Rocha, exigiu saber o papel do líder do PS nestas negociações, uma vez que "