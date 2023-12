Grupo que salvou a Dielmar ganha 7 milhões do Fundo de Resiliência

O projeto Valérius 360º, do grupo de Barcelos, é um dos três novos investimentos, juntamente com a LBM Carpintarias e a Bettery, que tiveram luz verde do Fundo de Capitalização e Resiliência do PRR, que injeta 10,8 milhões de um total de 15,4 milhões de euros.

