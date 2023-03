Patrão dos patrões do Minho entra no capital do “futuro unicórnio” KuantoKusta

Nascidos em França, os irmãos Paulo, Pedro e David Pimenta, filhos de um casal de emigrantes, chegaram a Portugal em 2004 com 10 mil euros na bagagem e o sonho de abrir uma loja de informática. Mas, enquanto analisavam os preços praticados no país, depararam-se com a inexistência de um site que agregasse preços e permitisse a sua comparação, pelo que decidiram criar o primeiro comparador de preços do país.





