Pharol voltar a suspender assembleia geral

Os acionistas da Pharol adiaram a assembleia geral que tinha como único ponto renovar a eleição do "board" e incluir mais um administrador.

Os acionistas da Pharol decidiram voltar a suspender a votação da renovação da eleição dos órgãos sociais e o alargamento do "board" para 11 elementos. A nova assembleia-geral irá realizar-se a 8 de fevereiro.

De acordo com informações recolhidas pelo Negócios, a proposta de suspensão partiu do Novo Banco. Mas foi acolhida por praticamente todos os acionistas, tendo votado favoravelmente.

Em causa está o acordo entre a Oi e a Pharol para encerrar todos os litígios judiciais no Brasil e em Portugal. Como o acordo foi anunciado recentemente, e ainda não teve aprovação do juiz que está encarregue da recuperação judicial da Oi, os acionistas preferem ter mais tempo para analisar o tema, bem como ver se há novos desenvolvimentos, sabe o Negócios.



Este ponto já tinha sido suspenso na AG realizada a 23 de Novembro, na qual os accionistas aprovaram o reforço do aumento de capital para 80 milhões de euros.