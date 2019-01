Oi já garantiu um lugar na administração da Pharol

Os acionistas da Pharol vão votar, na continuação dos trabalhos da Assembleia Geral que está agendada para 8 de fevereiro, uma nova lista para a composição do conselho de administração da empresa. E que vai cumprir uma pretenção antiga da Oi, que voltará a estar representada na administração da Pharol.





Segundo apurou o Negócios, o nome de Avelino Cândido Rodrigues, que entra na nova lista, é o representante da Oi.

Esta nova proposta foi comunicada esta quinta-feira, 17 de janeiro, pelos acionistas Novo Banco, Adar Capital Partners, Telemar Norte Leste, Blackhill Holding Limited /de Nelson Tanure), Grupo Visabeira e Armada Capital. Reúne assim uma parcela considerável do capital da Pharol, pelo que tem aprovação certa. E é assinada pelos principais acionistas, o que era uma das pretensões quando a assembleia foi suspensa no passado. Era um consenso que era pedido para a administração.

Esta proposta surge já depois do acordo celebrado entre a Pharol e a Oi, que assumia a atribuição à empresa de telecomunicações brasileira de um lugar na administração da companhia portuguesa. Uma pretenção antiga da Oi que vai agora ficar garantida. Só que um clima de guerra entre a Oi e a Pharol impediu, nos últimos tempos, a Oi de se sentar na administração da ex-PT SGPS. O acordo celebrado já este mês é um armistício entre as duas empresas, que dependia da homologação pelo juiz de recuperação da Oi no Rio de Janeiro, mas também da garantia que a Oi iria conseguir estar na administração da Pharol.



Consegue agora estar nesta lista e que reúne a assinatura na proposta de mais de 35% do capital.





Esta proposta foi apresentada "de modo a refletir, nomeadamente, os termos daquele acordo [celebrado entre a Pharol e a Oi], propondo-se que o conselho de administração passe a incluir elementos indicados por acionistas relevantes, incluindo a Oi", refere um comunicado da Pharol com a nova lista.

Da proposta anterior para a nova, surgem dois novos nomes para integrar a administração da Pharol: Avelino Cândido Rodrigues, associado à Oi, e Isabel Maria Ferreira Possantes Rodrigues Cascão, que já foi do Novo Banco. E deixa de constar Maria de Lourdes Vasconcelos Pimentel da Cunha Trigoso.



A assembleia-geral vai ser retomada a 8 de fevereiro, depois de ter sido suspensa duas vezes. A primeira vez que foi tentata a sua aprovação foi em novembro e, depois, novamente em janeiro.