Philip Morris poderá deixar de vender cigarros em Inglaterra dentro de dez anos

Em entrevista ao britânico Mail on Sunday , Jack Olczak, CEO da Philip Morris, indicou que a empresa tem planos para abandonar de forma gradual o mercado de tabaco no Reino Unido. "Quero permitir a esta companhia deixar o tabaco para trás", disse o líder da empresa."Acho que no Reino Unido, no máximo de dez anos, vamos resolver completamente o problema de fumar". Quando questionado se isso sinalizaria que a Philip Morris deixaria de vender cigarros tradicionais no Reino Unido, Olczak foi claro: "Absolutamente".Desta forma, a marca Marlboro poderá desaparecer do mercado inglês. "Ela desaparecerá. A primeira escolha para os consumidores passa por deixarem de fumar. Mas se não quiserem fazê-lo, a segunda melhor escolha é deixá-los passar para alternativas melhores".Segundo este responsável, os cigarros devem ser tratados como os carros que recorrem a combustíveis fósseis, com tendência para desaparecerem nos próximos anos.Recentemente, a Philip Morris indicou que pretende fazer com que metade das suas receitas resulte de produtos que não estejam ligados ao tabaco, com o objetivo de transformar-se numa empresa mais ligada "a cuidados de saúde e bem-estar".Esta não é a primeira vez em que a Philip Morris, dona da Tabaqueira, fala no fim dos cigarros dentro de uma década. Em julho de 2020, de acordo com a Bloomberg, a Philip Morris International assinalava que os cigarros podem começar a tornar-se obsoletos dentro de uma década em alguns mercados, à medida que os fumadores procuram produtos alternativos à nicotina. "Estou convencido de que é possível parar completamente as vendas de cigarros em muitos países dentro de 10 a 15 anos", afirmou o anterior CEO Andre Calantzopoulos num relatório de sustentabilidade.