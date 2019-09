Philip Morris termina negociações de fusão com Altria

As gigantes da indústria tabaqueira Philip Morris e Altria dão por terminadas as negociações que tinham em vista uma fusão.

As tabaqueiras, que têm marcas como a Marlboro e L&M, bem como a IQOS, tinham anunciado o início de conversações no passado mês de agosto. Na altura não foram adiantados mais pormenores sobre estas negociações, nem revelados quaisquer valores.

"Depois de muita deliberação, ambas as empresas concordaram focar-se no lançamento do IQOS (aparelho de tabaco aquecido) nos Estados Unidos como parte do interesse de ambas num futuro livre de fumo", disse o CEO da Philip Morris, André Calantzopoulos.

Paralelamente, o responsável pela estratégia da Altria abandonou a empresa para se tornar CEO da Juul Labs.

Esta não seria a primeira vez que estas duas empresas teriam as suas operações fundidas. Em 2008, a Altria fez uma divisão dos seus negócios, tendo a Philip Morris International sido separada do resto do grupo, com o objetivo de fomentar o crescimento desta unidade. A Philip Morris International, que detém a Tabaqueira, ficou com o mercado internacional, enquanto a Altria ficou com as operações dos EUA. Se as negociações se concretizassem, as duas empresas voltariam a ser apenas uma, cerca de uma década depois da divisão.



No pre-market, os títulos da Philip Morris disparam mais de 5% enquanto os da Altria valorizam cerca de 1%.