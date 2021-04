Pingo Doce vai distribuir vales de cinco euros para restaurantes descontarem no Recheio

Leia Também Restaurantes reabrem em abril mas já com bebidas em takeaway

O Pingo Doce vai distribuir vales de compras, no valor de cinco euros, que os clientes poderão entregar aos restaurantes, para que estes possam descontá-los em compras no Recheio Cash & Carry, também pertencente ao grupo Jerónimo Martins.Em comunicado enviado esta quinta-feira, o Pingo Doce refere que a iniciativa decorre entre 20 e 25 de abril. Nestas datas, os clientes das lojas Pingo Doce que fizerem compras num valor igual ou superior a 50 euros, receberão um vale de cinco euros, que deverão "oferecer aos restaurantes ou cafés que querem ajudar, para que os utilizem em compras no Recheio".Ao longo dos cinco dias serão distribuídos 400 mil vales, no valor total de dois milhões de euros. O objetivo, referem as duas insíginias da Jerónimo Martins, é "apoiar a reabertura da restauração", que deverá ter lugar a partir da próxima segunda-feira, 19 de abril, "mobilizando a população a participar nesta ajuda a um dos sectores mais afectados pela pandemia Covid 19".

Citada na mesma nota, Isabel Ferreira Pinto, directora-geral do Pingo Doce, sublinha que a iniciativa "Unidos pela restauração" surge da "relação estreita" da marca "com a comunidade".





Nuno Begonha, director-geral do Recheio, sublinha que com esta medida, "o Recheio vem mostrar que está fortemente empenhado na dinamização do canal HoReCa", contribuindo "para acelerar a retoma dos seus negócios."

Depois da reabertura das esplanadas a 05 de abril, o plano de desconfinamento aponta o regresso total da restauração para o próximo dia 19 de abril. O cumprimento da medida ainda não é certo, devido à evolução da pandemia, e será decidido esta tarde na reunião do Conselho de Ministros.