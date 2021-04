Centros comerciais, lojas e restaurantes preparam reabertura com medidas reforçadas

O plano traçado a 11 de março aponta para 19 de abril como a data de reabertura das lojas dos centros comerciais, do comércio com mais de 200 metros quadrados e da restauração. No entanto, a passagem à próxima fase do desconfinamento não é certa, uma vez que há especialistas que o desaconselham, e só será decidida esta quinta-feira em Conselho de Ministros.



Na véspera da decisão, as associações do setor uniram-se para garantir que "reúnem todas as condições para a reabertura no próximo dia 19 de abril".



Em comunicado, a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED), a Associação Portuguesa de Centros Comerciais (APCC) e a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) sublinham que, na preparação para a reabertura na data prevista, "reforçaram ainda mais as exigentes regras sanitárias com o objetivo de responder à expectável afluência de consumidores, depois de um longo período encerrados".

Leia Também Impacto da proibição de venda de roupa nos hipermercados é "grande". Setor espera que caia na próxima semana



De acordo com a nota, "houve um esforço acrescido na formação e testagem de colaboradores e um reforço, entre outros, no que aos equipamentos de proteção individual e barreiras de proteção, diz respeito", asseguram.



As associações reforçam ainda que os espaços estão preparados para a reabertura, depois de três meses de encerramento, e que seguirão a "experiência adquirida com a reabertura anterior, alicerçada nos 'Guias de Boas Práticas' agora revistos e validados" pela Direção Geral de Saúde.



A segunda fase de desconfinamento teve início no passado dia 05 de abril e incluiu as esplanadas e as lojas com porta para a rua e menos de 200 metros quadrados. De acordo com o plano original do Governo, a última fase decorrerá a 03 de maio, com o aumento do número de pessoas na restauração o o fim dos limites aos horários.