Plantações de canábis medicinal mais do que duplicam em Portugal

Em janeiro do ano passado, havia cinco plantações de canábis medicinais no país. Atualmente existem 12, segundo dados do Infarmed. No entanto. ainda só existe um produto no mercado: a flor seca da Tilray.

