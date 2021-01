Portugal é campeão do fundo europeu da propriedade intelectual

Portugal está em primeiro lugar destacado no “ranking” da primeira “call” do novo fundo de subvenções, no valor de 20 milhões de euros, destinado a apoiar as PME da UE no acesso a direitos de propriedade industrial, com praticamente o dobro dos pedidos de reembolso em relação ao segundo país, Espanha.

Portugal é campeão do fundo europeu da propriedade intelectual









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.