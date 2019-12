No seu percurso profissional conta com uma passagem pela FIFA, onde foi "Chief Digital Transformation & Innovation Officer", e liderou a organização nos segmentos do digital, inovação e crescimento comercial.



Para além disso, trabalhou com algumas das maiores marcas desportivas a nível mundial, como o cargo de lidearnça que ocupou no Manchester City e no Valência CF, ou a orientação estratégica que prestou no Real Madrid, AC Milan, Premier League, La Liga, Red Bull, Ferrari, Lotus e A1GP.



Marc Watson, que vai abandonar as funções de CEO da empresa, realçou que Luís Vicente "é a pessoa certa para elevar a Eleven Sports ao próximo nível e estamos muito felizes por recebê-lo no Grupo", acrescentando que "tem uma extraordinária paixão por inovação e novas tecnologias e um historial de apoio ao desenvolvimento de algumas das maiores marcas da indústria do desporto".

O português Luís Vicente foi nomeado pelo grupo Eleven Sports como o próximo CEO da empresa, substituindo Marc Watson, que passará a "executive chairman"."A minha missão será ajudar a empresa na sua trajetória de crescimento, democratizar ainda mais a nossa oferta e dar aos fãs a oportunidade de aproveitarem os melhores momentos desportivos com a Eleven Sports. Estou muito entusiasmado por começar este desafio", disse Luís Vicente, em comunicado.