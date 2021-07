Portuguesa Pressmedia bate concorrentes norte-americanos e entra em Nova Iorque

A comemorar duas décadas de existência, a agência de comunicação do Porto inicia a exportação dos seus serviços pelos Estados Unidos, onde acaba de ganhar a conta da BWA para trabalhar toda a comunicação digital e de imprensa nos Estados Unidos deste grupo nova-iorquino para os próximos 3 anos, "tendo superado uma ‘pool’ de três concorrentes norte-americanos", enfatiza a empresa do Porto.

"A escolha recaiu sobre a Pressmedia, porque gostamos da proximidade e disponibilidade com que a agência trabalhou este projeto, e porque nos revemos na abordagem ao mercado, atitude, postura e criatividade. A capacidade com que a equipa absorveu os briefings e mudou de paradigma sempre que necessário, deu-nos a confiança que procurávamos para escolher o parceiro, mesmo operando a partir de Portugal", explica Andrew Lerner, CEO do Grupo BWA, em comunicado da Pressmedia enviado às redações esta segunda-feira, 12 de julho.

"Este projeto valida internacionalmente o nosso trabalho e capacidade técnica que desenvolvemos desde há 20 anos. Todo o projeto foi desenhado com um ‘mindset’ ousado e integrador dos diferentes conceitos de comunicação", afirma, por sua vez, Ricardo Rodrigues, CEO e fundador da Pressmedia.

Fundado em 1976, o grupo BWA atua no setor do design e da moda, e desenvolve produtos exclusivos para marcas privadas como a Timberland, The North Face, Dillard’s ou L.L. Bean.





"Para já, a agência portuguesa vai desenvolver todo o projeto web de uma nova marca do grupo, a North Country, que deverá ser apresentada ao mercado americano já em setembro", avança a agência de Ricardo Rodrigues, que conta na sua carteira de clientes com empresas como o CEiiA, o IVDP, a Rangel, a Edigma, a C-Side, o grupo Fortera, a Empark ou o KuantoKusta, entre outros.