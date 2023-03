Portugueses apostaram 1,3 milhões de euros por hora em jogo online em 2022

Leia Também Portugueses apostam 926 mil euros por hora em jogo online

No ano passado os portugueses apostaram, em média, 31 milhões de euros diários no jogo online. Este valor corresponde a 1,29 milhões por hora ou a 21,539 euros por minuto, segundo os dados divulgados esta quarta-feira pelo Serviço de Inspeção e Regulação de Inspeção de Jogos.Nas apostas desportivas à cota, as apostas totalizaram 1.482,1 milhões de euros, mais 5,6% do que no ano anterior. Já nos jogos de fortuna e azar foram apostados 9.838,8 milhões de euros, um valor superior em 37,8% aos 7.140,4 milhões registados em 2021.Em termos de receita bruta, que corresponde ao montante das apostas deduzidos o valor dos prémios, o crescimento total do jogo online em Portugal cifrou-se em 29%, passando de 508,5 milhões de euros para 656,2 milhões. Aqui, nas apostas desportivas à cota a subida foi de 18,1%, para 297,5 milhões de euros, enquanto nos jogos de fortuna e azar o crescimento atingiu os 39,9%, totalizando 358,7 milhões.O crescimento do setor permitiu também ao Estado engrossar a receita obtida com o Imposto Especial sobre o Jogo Online (IEJO), arrecandando 209,4 milhões de euros. Este valor representa um acréscimo de 18,7% em relação aos 176,4 milhões tributados em 2021.