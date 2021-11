Portugueses apostam 926 mil euros por hora em jogo online

que abatem os montantes distribuídos em prémios ao valor das apostas, no segmento

6.073,3 milhões de euros. É este o montante apostado online pelos portugueses nos primeiros nove meses deste ano, segundo dados divulgados esta terça-feira pelo Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ). Este valor corresponde a uma média de cerca de 926 mil euros a cada hora.Os números hoje reportados traduzem um aumento de 46,8% face aos 4.133,5 milhões de euros apostados nos primeiros nove meses do ano passado, quando a pandemia afetou as apostas desportivas online devido às paragens nas competições desportivas.O volume de apostas entre janeiro e setembro deste ano nas apostas desportivas à cota ascende a 1.025,6 milhões de euros, uma subida homóloga de 55,6%, enquanto nos jogos de fortuna e azar online o montante apostado atingiu os 5.041,7 milhões de euros, mais 45,1% do que em igual período de 2020.As receitas brutas dos operadores,das apostas desportivas à cota totaliza 186,3 milhões de euros até final de setembro, enquanto a receita bruta dos jogos de fortuna e azar soma 181,1 milhões de euros.O Estado arrecadou nos primeiros nove meses do ano um total de 127,4 milhões de euros em sede de Imposto Especial sobre o Jogo Online (IEJO), superando já os 108,2 milhões que entraram nos cofres do Fisco em todo o ano passado.