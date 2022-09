Pratas rende Sequeira à frente da APICER: “O associativismo precisa de ‘chicotadas’”

Numa altura em que o preço do gás natural coloca a indústria cerâmica nacional à beira do colapso, a associação do setor muda de líder, trocando José Luís Sequeira, de 74 anos, pelo até há pouco tempo diretor de recursos humanos da Vista Alegre Atlantis.

Pratas rende Sequeira à frente da APICER: “O associativismo precisa de ‘chicotadas’”









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Pratas rende Sequeira à frente da APICER: “O associativismo precisa de ‘chicotadas’” O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar