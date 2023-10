Preços do gás vão manter-se estáveis até meados de outubro, garante Golman Sachs

Leia Também Consumo de gás na Europa caiu 18% em sete meses

De acordo com a mais recente análise do Goldman Sachs, os preços do gás natural nos mercados grossistas deverão manter-se estáveis pelo menos até meados deste mês , tendo em conta "a redução dos riscos associada ao elevado nível de reservas de gás nos EUA e na Europa no final do verão".Os estudos mostram que é precisamente a partir de 15 de outubro que os modelos de previsão meteorológica com antecipação de duas semanas começam a dar novas informações sobre novembro, o primeiro mês de uso mais intensivo das reservas acumuladas de gás no contexto do próximo inverno."De uma perspetiva de negociação, embora não tenhamos ainda uma visão clara do índice neerlandês TTF [benchmark europeu] para o inverno (previsões de 48 euros por MWh face a contratos futuros de 42 euros por MWh), continuamos a recomendar uma posição com base na assimetria de risco associada aos contratos do pico de inverno, com maior potencial de valorização do que desvantagem", refere a Goldman Sachs.No caso de um inverno rigoroso (ao contrário do que aconteceu no ano passado), a consultora prevê que os preços do gás natural subam no índice TTF à boleia dos preços do petróleo (105 euros por MWh).Neste momento, nos mercados de gás natural os preços rondam os 42 euros por megawatt-hora, numa altura em que as previsões meteorológicas apontam para um mês de outubro com temperaturas mais altas do que o habitual na Europa. Isto significa que as famílias europeias não terão, pelo menos para já, necessidade de recorrer ao aquecimento das casas, o que se traduz numa menor procura pela matéria-prima.De acordo com a Gas Infrastructure Europe, as reservas de gás europeias atingiram já um máximo histórico para esta época do ano, tendo subido para um total de 1.071 terawatts-hora (TWh) até 6 de setembro, ou seja, 201 TWh (+23%) acima da média sazonal dos dez anos anteriores.Estes números refletem ainda o volume recorde de gás poupado no passado inverno, graças às temperaturas amenas, com os stocks a aumentarem apenas 437 TWh (2,75 TWh por dia) entre 31 de março e 6 de setembro, em comparação com um abastecimento sazonal médio a dez anos de 518 TWh (3,26 TWh diários).