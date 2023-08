Prejuízos da chinesa Country Garden podem chegar quase aos 7 mil milhões

Leia Também Gigante chinesa do imobiliário Country Garden em risco de incumprimento





Esta semana, a Country Garden falhou o pagamento de juros de duas linhas de obrigações estando cada vez mais perto de entrar em incumprimento. O eventual colapso da gigante chinesa pode ser "pior" do que o da Evergrande, avisaram os analistas da Bloomberg Intelligence (BI).

O gigante imobiliário chinês Country Garden alertou que as perdas relativas ao primeiro semestre do ano podem chegar aos 6,9 mil milhões de euros.A Country Garden "espera registar um prejuízo líquido entre 45 mil milhões de yuans [5,6 mil milhões de euros] e 55 mil milhões [6,9 mil milhões de euros] nos seis meses que terminaram a 30 de junho de 2023", indica a empresa, num comunicado à bolsa de Hong Kong.No mesmo período do ano passado, a promotora imobiliária registou 265 milhões de dólares de lucro, recorda a BBC.A Country Garden garante ter criado um grupo de trabalho especial, liderado pela presidente Yang Huiyan, para resolver a crise de liquidez da empresa. Num comunicado aos investidores e clientes, enviado por WeChat e citado pela Bloomberg, admite também estar a enfrentar o maior momento de dificuldade desde que abriu portas, mas sublinha que vai fazer todos os possíveis para se salvar. A empresa compromete-se a intensificar as vendas domésticas, revitalizar os ativos e reduzir despesas.Na quinta-feira, a Moody's reduziu o "rating" da Country Garden, justificando com "maiores riscos de liquidez e refinanciamento".Esta nova crise surge numa altura em que a economia chinesa continua com dificuldade em recuperar fôlego, com as exportações a caírem a pique, o desemprego jovem em máximos e o país a registar deflação.