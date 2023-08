Leia Também Prejuízos da chinesa Country Garden podem chegar quase aos 7 mil milhões





a empresa Country Garden alertou que as perdas relativas ao primeiro semestre do ano podem chegar aos 6,9 mil milhões de euros.

a Country Garden falhou o pagamento de juros de duas linhas de obrigações arriscando incumprimento.

O gigante imobiliário chinês Country Garden suspendeu esta segunda-feira a negociação de 11 das suas obrigações "onshore", dando força à possibilidade de a empresa estar a preparar uma reestruturação da dívida, numa altura em que enfrenta problemas de liquidez e arrisca incumprimento.A Bloomberg avança mesmo que o promotor imobiliário quer estender, pela primeira vez, a maturidade das obrigações e pediu "feedback" a alguns detentores de dívida sobre uma proposta para prolongar o prazo, que vencia a 2 de setembro, com pagamentos amortizados em 36 meses. É pelo menos o que avançam fontes da agência que pediram anonimato.A obrigação tem 3,9 mil milhões de yuan (490 milhões de euros) de capital em dívida, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.As ações da Country Garden, uma das maiores construtoras da China, afundaram esta segunda-feira mais de 15% na Bolsa de Valores de Hong Kong, numa altura em que a precária saúde financeira da empresa preocupa os mercados.Na sexta-feira,Na semana passada,Tal como no caso da imobiliária Evergrande, cujo passivo supera os 300 mil milhões de euros, qualquer colapso da Country Garden pode ter fortes repercussões no sistema financeiro e na economia chinesa.