Country Garden propõe pagar 100 mil yuans a obrigacionistas para adiar vencimento

uma proposta para prolongar o prazo com pagamentos amortizados em 36 meses. Isto numa altura em que a saúde financeira da empresa está no centro das preocupações dos mercados, uma vez que o colapso desta teria repercussões gigantes no sistema financeiro e na economia chinesa. A emissão tem 3,9 mil milhões de yuan (490 milhões de euros) de capital em dívida, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.



A Country Garden está a propor pagar 100 mil yuans a cada detentor de obrigações com maturidade a 2 de setembro de forma a prolongar o vencimento desta emissão. A notícia está a ser avançada pelo meio de comunicação chinês Jiemian, segundo a Bloomberg.Na segunda-feira, o gigante do imobiliário chinês, que suspendeu a negociação de 11 das suas obrigações "onshore", avançou comFoi esta sexta-feira conhecido que a imobiliária vai deixar de negociar no principal índice da bolsa de Hong Kong, o Hang Seng, a partir de 4 de setembro. No seu lugar entra a Sinopharm Group, mantendo-se o número cotadas inalterado (80).