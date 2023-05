Presidente da Anacom confiante na redução das fidelizações para seis meses em 2023

Leia Também Governo afasta mexer na lei das comunicações para travar preços das telecom

O presidente do regulador do setor das telecomunicações denunciou ainda as "campanhas de refidelização sem justificação", que estão a decorrer "num ano em que vamos ter a entrada de novas empresas no mercado"."A Anacom confia que a explicação e a fundamentação que tem dado para a proposta de redução do tempo de fidelização seja devidamente ponderada quer pelo Governo quer pela Assembleia da República. A seu tempo, estamos confiantes que haverá aí uma alteração. Porque é o interesse geral que está em causa. O atual regime de fidelizações de dois anos origina imensas queixas dos consumidores, muitas deles fundamentadas. É dito aos consumidores que a fidelização é a forma de pagaram as comunicações mais baratas, quando é ao contrário. Estamos na cauda da Europa, nas comunicações mais caras que existem", disse Cadete de Matos.Recentemente, o ministro das Infraestruturas, João Galamba, contrariou esta posição da Anacom, dizendo que o Governo "não vê vantagens e não vê os efeitos sugeridos" por Cadete de Matos para que seja feita uma redução do prazo das fidelizações nas comunicações eletrónicas.Para o ministro, não existe um "nexo de causalidade" entre os preços das telecomunicações e concorrência e o período das fidelizações. "A posição e as preferências do presidente da Anacom são conhecidas, a lei foi debatida amplamente por todos os deputados e votada, segundo penso, por uma ampla maioria", prosseguiu João Galamba.Sobre o tema da independência dos reguladores em Portugal, o presidente da Anacom defendeu que os membros dos conselhos de administração das entidades reguladoras "deviam ser nomeados com base num concurso público". "O modelo já é usado noutros países e devia ser aplicado em Portugal", argumentou.Sublinhou ainda que as nomeações para as administrações dos reguladores dos vários setores de atividade não deviam estar unicamente nas mãos do Governo nem "circunscritas a pessoas do conhecimento do membro do Governo que as nomeia".Por seu lado, o presidente da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, presente no mesmo painel, não concordou, defendendo que "a independência de um regulador não tem só a ver com a administração". No caso da ERSE, disse Pedro Verdelho, a independência é também garantida pelos respetivos conselhos consultivo e tarifário."Todos reconhecemos que a independência de um regulador é essencial. É um pilar da economia de mercado e de defesa dos consumidores e agentes económicos. Os reguladores têm de velar por esses interesses e não são meras associações de empresas de um setor. Por isso, às vezes vão contra os operadores e muitas vezes há conflitos de interesses", frisou o presidente da Anacom, rematando: "Quando o regulador tem aplausos das empresas do setor, não está a fazer um grande trabalho".Questionado sobre o estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que considerou a ERSE como a autoridade reguladora mais politizada, por comparação com a Autoridade da Concorrência e a Anacom, Pedro Verdelho diz que recebeu essa conclusão com estranheza e surpresa. Sobretudo depois de um estudo da OCDE ter eleito a ERSE como "um dos reguladores mais independentes do mundo, entre pares, de todos os setores"."O mercado da energia é como um parque infantil, ou um ginásio com vários equipamentos. Ao regulador cabe ficar a vigiar o parque infantil", explicou o presidente da ERSE, defendendo, sobre as cativações que o Governo impõe a outras entidades reguladoras, que são "beliscadelas na competência dos reguladores e na autonomia financeira, e por isso são desnecessárias".