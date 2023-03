Governo afasta mexer na lei das comunicações para travar preços das telecom

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ministro das Infraestruturas, João Galamba, afastou esta terça-feira a hipótese de mexer na Lei das Comunicações Eletrónicas - em vigor há quatro meses - para combater o aumento dos preços nas telecomunicações. "Olhando para países com e sem [fidelizações a 24 meses] vê-se que não há um nexo de causalidade", justificou o governante durante uma audição na Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, a pedido do PCP.A proposta de uma alteração legislativa da lei em causa para reduzir o prazo das fidelizações foi apresentada pela Anacom no início de fevereiro, sendo apontado pelo regulador como uma solução para preços mais baixos."Ao contrário de uma sugestão feita pelo presidente da Anacom, o Governo não vê vantagens nem o efeito desejado dessa mudança legislativa. A lei foi debatida amplamente e votada, o presidente da Anacom não concorda inteiramente, mas não vamos mudar uma lei que foi aprovada há quatro meses a menos que houvesse fundamento", afirmou João Galamba.Notícia em atualização