Primeiro carro totalmente elétrico da Bentley vai ser produzido no Reino Unido

A viragem da fabricante automóvel Bentley para a mobilidade totalmente elétrica vai continuar a ter as instalações de Crewe, no Reino Unido, como cenário principal. A marca de luxo anunciou esta quarta-feira que o primeiro veículo totalmente elétrico da marca vai ser produzido nesta localização, uma cidade inglesa com pouco mais de 75 mil habitantes, onde tem uma fábrica "histórica".

No anúncio, a empresa explica que pretende investir 2,5 mil milhões de libras ao longo dos próximos dez anos na área da sustentabilidade, o equivalente a 3 mil milhões de euros. A empresa refere que se trata de um "enorme incentivo à economia do Reino Unido e também ajuda a Bentley a assegurar o primeiro passo na eletrificação nesta fábrica, onde todos os modelos da Bentley são construídos e trabalham 4 mil pessoas".

A garantia da Bentley de que continuará a produzir automóveis na histórica fábrica de Crewe acontece num momento em que o Reino Unido está cada vez mais apreensivo com a viragem para a mobilidade elétrica, plano que tem sido uma das bandeiras da União Europeia. Além disso, a saída do Reino Unido da União Europeia, com o brexit em 2016, também contribuiu para esses receios, gerando apreensão de que algumas fabricantes possam vir a trocar as fábricas no Reino Unido por outros pontos para produção.

O primeiro veículo elétrico da Bentley está planeado para sair da linha de produção em 2025, detalhou a marca. A fabricante de automóveis de luxo está também a fazer uma viragem para os elétricos, à semelhança de outros nomes da indústria automóvel.

Estes planos para a mobilidade elétrica integram a estratégia "Beyond100" da empresa. Lançada em 2020, esta estratégia pretende garantir que até 2030 a Bentley é uma marca automóvel exclusivamente elétrica e neutra em emissões de carbono.