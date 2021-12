Volkswagen investe 40 milhões na expansão de parques eólicos e solares na Europa

O grupo automóvel alemão Volkswagen anunciou esta quarta-feira que vai investir cerca de 40 milhões de euros até 2025 na expansão de parques eólicos e solares na Europa.A empresa informou ter como objetivo ser neutra em carbono em 2050 e que vai além da eletrificação dos veículos com o programa de descarbonização "caminho para Zero"."Somos o primeiro fabricante de automóveis a apoiar a expansão das energias renováveis em grande escala, porque a mobilidade elétrica só pode contribuir efetivamente para a proteção climática se os veículos elétricos forem consistentemente carregados com eletricidade verde", disse o presidente executivo da Volkswagen, Ralf Brandstätter.Carregar veículos com eletricidade gerada por fontes renováveis diminuiria em quase metade as emissões de CO2 em comparação com o padrão de eletricidade da União Europeia (UE), de acordo com a empresa.O grupo automóvel adianta já ter acordado com o especialista em parques eólicos wpd Onshore Aldermyrberget, do norte da Suécia, o maior projeto do seu portfólio até o momento e que até 2025 vai concretizar cerca de 20 outros projetos na Europa.