Procurador de Washington acusa Amazon de práticas anticoncorrenciais

O procurador de Washington D.C. intentou nesta terça-feira um processo contra a Amazon, que é acusada de limitar a concorrência no comércio eletrónico."O comportamento da Amazon e respetiva quota de mercado provam a sua intenção de construir um monopólio e indiciam uma perigosa probabilidade de sucesso", detalhou o procurador Karl Racine na sua queixa.Racine criticou o conglomerado do comércio eletrónico por impedir as empresas de venderem os seus produtos mais baratos algures que não na sua plataforma. Reclamou indemnizações, juros e medidas para proibir este género de práticas no futuro."A Amazon utilizou a sua posição dominante no mercado da distribuição na internet para ganhar a qualquer preço", indignou-se, em mensagem na rede social Twitter.O grupo de Seattle "maximiza os seus lucros à custa dos vendedores e consumidores forçados a pagar preços artificialmente elevados, ao mesmo tempo que prejudica a concorrência e a inovação", prosseguiu.As grandes empresas tecnológicas estão sob uma pressão sem precedentes das autoridades dos EUA devido às suas práticas consideradas anticoncorrenciais, depois de intervenções similares na Europa.A Google e Facebook são alvo de processos que incidem sobre os seus "monopólios", designadamente sobre a publicidade. Vários outros processos incidem sobre a Apple e a Amazon, acusadas de serem ao mesmo tempo juízes e parte interessada nas suas respetivas plataformas.A Administração Joe Biden parece decidida a questionar o poder que acumularam nos seus setores - também muito devido ao período da pandemia, que tornou os seus serviços ainda mais preponderantes nos hábitos quotidianos de consumidores e cidadãos.